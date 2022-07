Wegen S34: St. Pöltner ÖVP-Mandatar kehrt Fraktion den Rücken

In der letzten Sitzung des St. Pöltner Gemeinderates Ende Juni zählte die Fraktion der Volkspartei noch zehn Mandatare. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause, die für den 26. September veranschlagt ist, werden es wohl nur mehr neun sein.

Der Grund: Gemeinderat Josef Brader hat per 1. August die Zusammenarbeit mit seinem Team aufgekündigt, wie die VP-Bezirksorganisation am Montag in einer Aussendung mitteilte. Der Schritt sei bereits bei der Personalabteilung des Magistrats schriftlich bekannt gegeben worden, heißt es.

Gegen Bodenversiegelung

Damit geht der Landwirt nach elf gemeinsamen Jahren als Teil der ÖVP-Fraktion nun eigene Wege. Noch im Vorjahr war der Bauernbund-Obmann nach der Wahl abermals in den Gemeinderat eingezogen. Diese Funktion wolle er auch noch bis 2026 ausführen, wie er im Gespräch mit dem KURIER bekräftigte. "Ich halte mein Wahlversprechen, dass ich mich gegen die S34 und die Vernichtung von unwiederbringlichen Ackerflächen einsetzte", so der Landwirt.