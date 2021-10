Enormer Widerstand: Mehr als 9.300 Unterschriften gegen die S34

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die S34 spaltet weiter die Gemüter. Während die einen nicht müde werden, vor den Auswirkungen der geplanten Traisental-Schnellstraße auf die Natur zu warnen, rufen die anderen nach einer „Entlastungsstraße“ für die verkehrsgeplagten Anrainer an der B20 in St. Pölten.

Wie groß der Widerstand gegen das mehr als 200 Millionen Euro teure Projekt ist, zeigt eine Petition, die von Romana Drexler ins Leben gerufen wurde. Drexler ist die Initiatorin von „Stopp S34“, die Aktivisten konnten bisher mehr als 9.300 Unterschriften gegen das Vorhaben sammeln. Am kommenden Samstag zwischen 9 und 12 Uhr werden sich die Aktivisten zu einer Abschlusskundgebung am Riemerplatz in der Landeshauptstadt treffen.