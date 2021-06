Nach Abfuhr im Gemeinderat: S34-Gegner starten Petition

Der Antrag an den St. Pöltner Gemeinderat wa nur der erste Streich der Aktivisten. "Der Kampf für unseren Lebensraum und unsere Natur geht mit einer Petition an Land und Bund in die nächste Runde", kündigt Drexler am Dienstag den Zweiten an. Das erklärte Ziel von "Stopp S34": 5.000 Unterschriften.

Forderung an Bund und Land

Mit der Petition sollen Land und Bund aufgefordert werden und "das Retro-Projekt S34 zu stoppen", sowie die "geplanten 208 Millionen Euro in Bus-, Bahn- und Radverbindungen zu investieren", heißt es auf der Facebookseite der Initiative. "Wir hören erst auf laut zu sein, wenn das katastrophale Projekt S34 begraben ist", so die Aktivisten.