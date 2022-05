Erst im Jahr 2019 waren 120.000 Euro in die Renovierung der Räumlichkeiten investiert worden, deshalb feilte man seitens der Diözese nach der Schließung an einem möglichen Nachfolgekonzept. Dieses wurde nun gefunden: Die katholische Jugendinitiative "Sankt." wird die kirchliche und seelsorgerische Jugendarbeit am Standort weiterführen - wenn auch in anderer Form als in den vergangenen 30 Jahren.

Kein offenes Jugendzentrum

Im H2 konnte während der Öffnungszeiten einfach Zeit verbracht werden. "Wir werden kein offenes Jugendzentrum mehr sein", erklärt Magdalena Ganster, Gründerin der Initiative "Sankt." und nun Projektverantwortliche für die Jugendpastoral in der Stadt. „Wir wollen jungen Menschen Raum bieten zur Erholung, für neue Impulse und um miteinander ins Gespräch zu kommen über Gott und die Welt", so die Pastoralassistentin und Jugendleiterin.