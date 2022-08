Flüchtling im Waldhäusl-Prozess: „Habe richtig Schiss bekommen“

Für den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl ist es bereits ein gewohntes Bild. Vor dem Landesgericht St. Pölten wird er von Demonstranten empfangen („Waldhäusl entlassen“), drinnen sieht es sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat. Es geht um mutmaßlichen Amtsmissbrauch.

Die Anschuldigungen stehen in Zusammenhang mit der Verlegung von Minderjährigen in das mit Stacheldraht umzäunte Flüchtlingsquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018. Am Dienstag kamen wieder mehrere Zeugen zu Wort, darunter auch zwei Flüchtlinge.