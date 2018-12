Drasenhofen: Waldhäusl will nicht zurücktreten

In der Diskussion um die Asylunterkunft Drasenhofen hat Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) am Montag Kritik und Rücktrittsaufforderungen zurückgewiesen. Das Quartier im Bezirk Mistelbach werde nach der Räumung am Freitag stillgelegt, wie auch der ORF NÖ berichtete.