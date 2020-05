Zickenkrieg in St. Pölten

Gelächter und Zustimmung. Zickenkrieg betonen die Schauspielerinnen gibt’s ausschließlich als Handlung. Theater wird dort gemacht, wo’s hingehört – auf der Bühne. Vor allem für Filmschauspielerin Jessica Schwarz, die als sexy Kammerkätzchen Louise zum ersten Mal Theaterluft schnuppert, ist diese Erfahrung toll.

„Ich bin sehr froh, dass man bei den Kolleginnen so gut eingebettet ist und sich auch Tipps holen kann. Ich bin ja gewohnt am Set in kleinen Teams zu arbeiten. Nun, so laut zu agieren und demnächst vor Publikum, das geht mir schon im Kopf herum“, so Schwarz.

Trotzdem macht’s Spaß.

Findet auch Ulrike Folkerts, die Marcels Schwester Pierette spielt, und hofft, dass die gute Laune im Team, dazu führen wird, dass sich auch die Zuschauer amüsieren. Als Tatort-Kommissarin Lena Odenthal und 2005/2006 als Tödin im Jedermann hat sie Erfahrung mit der Materie: „Ich finde es reizvoll, dass der Tod in allen Genres, egal ob Tragödie, Komödie oder Film, Platz hat. Tod gehört zum Leben. In diesem Stück kann ich einmal ganz anders damit umgehen.“

Gesungen wird auch.

Jede hat ihr Chanson. Was die einen mehr – Christine Jirku: „Ich möcht’ am liebsten alle Lieder selber singen!“ –, andere im Zweifel über ihr musikalisches Talent weniger begeistert. Bernhard Moshammer hat die Lieder komponiert und getextet.

Babett Arens, seit dieser Saison fester Gast am Haus und nach dieser Produktion mit ihrer eigenen Regiearbeit, Jean Tardieus „Die Liebenden in der Untergrundbahn“ beschäftigt, stakst übers Bühnenbild.

Von Feld zu Feld zu Feld.