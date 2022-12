Ende der Baustelle: 44.000 Fahrzeuge rollen wieder über den Europaplatz

Brunnen musste weichen

Für den alten Kreuzungsbrunnen fand sich im neuen Konzept übrigens kein Platz.

Bürgermeister Matthias Stadler (ÖVP) vertröstet aber: „Durch die neue Verteilung der Verkehrsflächen entstehen auch neue Grünflächen, welche in ihrer Dimensionierung größer sind als jene zuvor. So bleibt auch genug Platz für ein neues Kunstwerk, das – in Anlehnung an den ehemaligen Brunnen – ebenfalls Wasser inkludieren wird.“