Kunstwerk am St. Pöltner Europaplatz kostet 380.000 Euro

Wer in den vergangenen Wochen mit dem Auto in St. Pölten unterwegs war, der wird es schon leidvoll bemerkt haben: in der Stadt staut es sich derzeit ganz massiv. Auslöser für die Misere ist unter anderem der Umbau des Europaplatzes, der als zentraler Verkehrsknotenpunkt gilt und täglich von bis zu 44.000 Fahrzeugen passiert wird.

Nun wird aus dem "Kreisverkehr" eine vierstrahlige Kreuzung, ab Dezember soll sich laut Land Niederösterreich die Verkehrssituation rund um den Europaplatz wieder etwas entspannen.