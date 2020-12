Duftwerkstatt: Wonach das Jahr 2020, ein Schloss oder eine Stadt riechen

Kultureller Einfluss

Konzipiert werden im Unternehmen zum Beispiel die „Günsberg Düfte“. Besonders wichtig ist den Unternehmern in diesem Bereich der Einfluss der Kultur. Im Mittelpunkt steht die Wiener Schule. Namen wie „Schachnovelle“ sollen in Zukunft die Flacons zieren und den lokalen Bezug verstärken. Den Günsbergs liegt aber nicht nur die Regionalität, sondern auch die Achtsamkeit in Bezug auf die Umwelt am Herzen. Die Produkte werden in 100% recycelten Plastikflaschen abgefüllt und in einem wiederverwendbaren Tuch eingepackt.