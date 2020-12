Platz drei für St. Pölten im großen Bahnhofstest

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Schöner Erfolg für Niederösterreich: Der Hauptbahnhof von St. Pölten wurde beim VCÖ-Bahntest von den Fahrgästen am drittbesten bewertet. An der Spitze liegt Österreichs größter Bahnhof, der Wiener Hauptbahnhof vor dem Salzburger Hauptbahnhof.

Öffentliche Verkehrsmittel

Außerhalb der Landeshauptstädte wurden weitere niederösterreichische Bahnhöfe von den Fahrgästen gut bewertet, nämlich Tulln, Baden, Tullnerfeld und St. Valentin. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) betont, dass die gute Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Fahrrad und zu Fuß immer wichtiger wird.

Auf Österreichs Bahnhöfen war heuer Covid-19 bedingt zwar deutlich weniger los, der Liebling unter den Bahnhöfen ist aber auch heuer sehr klar: Der Wiener Hauptbahnhof wurde beim diesjährigen VCÖ-Bahntest erneut am besten bewertet. Beim Test wurden im Herbst rund 7.800 Fahrgäste in den Zügen befragt, knapp mehr als 1.000 Fahrgäste haben online Bahnhöfe in Österreich bewertet.