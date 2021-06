Die gute Meldung zum Tag kommt aus Haag im Bezirk Amstetten: Dort hat am frühen Dienstagmorgen ein akustisches Rauchmeldegerät einer betagten Wohnungsinhaberin vermutlich das Leben gerettet. Der Melder schlug wegen dichter Rauchgase gegen drei Uhr Früh an. Nachbarn wurden zum Glück wach und konnten die Rettung der Frau in die Wege leiten.

Zu der starken Rauchentwicklung ist es nach Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Haag wegen angebrannter Essensreste am Herd der Wohnung im Haager Stadtgebiet gekommen. Die alte Dame dürfte am Vorabend die auf minimaler Stufe aufgedrehte Herdplatte vergessen haben. Über Stunden kam es zur extremen Rauchentwicklung, weil auch ein Geschirrtuch wegen der Hitze zu entflammen drohte.