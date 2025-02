Spektakulär: Anführer der Rammbock-Bande entkommt aus Gefängnis

Nach monatelangen Ermittlungen konnten die Ermittler schließlich vier Verdächtige ausforschen, drei davon waren an den meisten Coups beteiligt, der vierte bei einem Überfall. Sie standen seit Anfang September in Wiener Neustadt vor Gericht - und bekannten sich teilweise schuldig. Zwei Männer aus den Niederlanden waren laut Staatsanwaltschaft Mitglieder einer international agierenden Gruppierung, die in Deutschland und Nachbarländern aktiv ist.

Bei den Taten gingen die Angeklagten der Staatanwaltschaft zufolge "mit äußerster Rücksichtslosigkeit und Brutalität vor". Ein ebenfalls angeklagter Bulgare soll ab Mai des Vorjahres den Niederländern seine Wohnung als Stützpunkt zur Verfügung gestellt und unter anderem auch Chauffeurdienste geleistet haben.

Die Angeklagten zeigten sich damals nur teilweise geständig. Zu dem Einbruchdiebstahl in der SCS in Vösendorf am 22. Mai 2023 und im Donauzentrum in Wien am 20. Juni bekannten sie sich etwa nicht. In der SCS wurde eine Notausgangstür aufgezwängt, danach soll einer der beiden mit einem Auto in das Einkaufszentrum eingefahren sein und das Rolltor gerammt haben. Im Einkaufszentrum schlug die Bande anschließend Vitrinen eines Juweliergeschäfts ein und nahm Schmuck wie Ringe, Ketten und Anhänger im Wert von rund 150.000 Euro mit.