"Rammbock-Bande": Eine Entschuldigung und viele verärgerte Autobesitzer

Tag zwei im Prozess gegen die "Rammbock-Bande", die 2023 mehrere spektakuläre Raubüberfälle auf Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt begangen haben soll, begann mit einer Entschuldigung. Einer der drei Angeklagten, bulgarischer Staatsbürger, gestand seine Beteiligung an der Sprengung eines Bankomaten in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) und die anschließende Verbrennung des Fluchtwagens: "Ich bitte um Entschuldigung für den Schock und den Schaden, den ich dadurch verursacht habe. Es war eine einmalige Sache, die ich nie wiederholen werde. Ich will mein Leben jetzt in den Griff bekommen."

2.000 Euro für Verbrennen des Fluchtwagens

Der Bulgare hatte schon am ersten Prozesstag zugegeben, ein Auto angemietet und in diesem die Mitangeklagten nach Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) gebracht zu haben, wo das Duo einen Pkw unbefugt in Betrieb genommen haben soll. Dann habe er in Wien-Donaustadt gewartet, bis die beiden Niederländer nach der Bankomatsprengung mit dem Fluchtauto eintrafen. Die Fahrzeuge wurden gewechselt, der Bulgare fuhr weiter und zündete den BMW an. Dabei erlitt er Brandwunden an den Händen. Für das Anzünden habe er 2.000 Euro erhalten.