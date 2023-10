"Brandgefährlich": Hier fackelt die Rammbock-Bande in der SCS Auto ab

Fluchtversuch

Es folgte der Zugriff in der Wohnung in Wien-Donaustadt. Der jüngere der beiden Niederländer wurde an der Flucht durch ein Fenster im ersten Stock gehindert. Bei dem Bulgaren wurden massive Brandwunden an den Händen festgestellt, die offensichtlich davon stammten, das in Markgrafneusiedl verwendete Fluchtauto in Brand gesetzt zu haben. Der Mann wurde im Universitätsklinikum St. Pölten behandelt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung war auch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz, der Sprengmittelrückstände bei Täterkleidung und erbeutetem Bargeld anzeigte. Das Auffinden zweier vorbereiteter Sprengsätze im Kellerabteil führte zur Alarmierung des Entschärfungsdienstes und Evakuierung des Mehrparteienhauses.

Der Sachschaden am Gebäude des Geldinstituts in Markgrafneusiedl dürfte den Angaben vom Mittwoch zufolge 200.000 Euro übersteigen. Durch die gewaltige Sprengung wurden zudem weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Dem Besitzer des gestohlenen BMW entstand 25.000 Euro an Schaden.