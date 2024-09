81-Jähriger nach Frontalkollision mit Bus im Bezirk Gänserndorf gestorben

Ein Pkw-Lenker ist am Mittwoch nach einem Zusammenstoß mit einem Bus in Andlersdorf (Bezirk Gänserndorf) gestorben. Der 81-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Wagen kollidierte frontal mit einem Linienbus. Der Pensionist aus dem Bezirk Gänserndorf wurde in die Klinik Donaustadt in Wien gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.