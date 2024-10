Schuldsprüche für die "Rammbock-Bande": Bis zu 9 Jahre Haft

Sie hatten es krachen lassen. Die "Rammbock-Bande" verübte im Jahr 2023 mehrere spektakuläre Raubüberfälle auf Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt. Die Fluchtfahrzeuge dafür waren jeweils gestohlen und wurden nach den Coups in Brand gesteckt.

Zwei Niederländer im Alter von 29 und 32 Jahren sind laut Staatsanwaltschaft Mitglieder einer international agierenden Gruppierung , die in Deutschland und Nachbarländern aktiv ist. Als "Rammbock" eingesetzt wurden bei den Juweliereinbrüchen in der SCS und im Donauzentrum zuvor unbefugt in Gebrauch genommene Autos. Vitrinen wurden mit Maurerfäustel und Brecheisen eingeschlagen, mit Schmuck suchten die Kriminellen das Weite.

Der 29-jährige Zweitangeklagte gab zu, an einem versuchten Coup am 12. Jänner 2023 in Wiener Neustadt beteiligt gewesen zu sein. Nicht geständig zeigten sich die zwei Niederländer zu Einbruchsdiebstählen in der SCS in Vösendorf am 22. Mai und im Donauzentrum in Wien-Donaustadt am 20. Juni. Eine SCS-Notausgangstür wurde aufgezwängt, danach soll einer der beiden mit einem Auto in das Einkaufszentrum eingefahren sein und das Rolltor gerammt haben.

Was geraubt wurde

Der andere soll ihm laut Staatsanwältin mit Taschen und Säcken zu Fuß gefolgt sein. Die Vitrinen eines Juweliergeschäfts wurden eingeschlagen und Schmuck wie Ringe, Ketten und Anhänger im Wert von rund 150.000 Euro gestohlen, bevor die Verdächtigen die Flucht ergriffen. Im Donauzentrum wurde eine Glasschiebetür und die Auslagenscheibe gerammt. Hier sollen die Niederländer mit Diebesgut im Wert von circa 180.000 Euro entkommen sein.