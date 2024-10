Explosive Pikrinsäure entdeckt: Zwei Schulen evakuiert

Gegen 11 Uhr mussten am Mittwoch das Bundesrealgymnasium sowie die Wirtschafts- und Musikmittelschule evakuiert werden. Über 400 Personen, darunter Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal, wurden in Sicherheit gebracht.

Erst am Dienstag gab es einen ähnlichen Vorfall in Mödling. An der HTL wurde ebenfalls Pikrinsäure entdeckt, Schüler mussten evakuiert werden, passiert ist nichts.