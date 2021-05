Das Bankkapital soll jetzt nicht am schlecht verzinsten Finanzmarkt, sondern in der Region angelegt werden. In Ybbs will man auch die eigene Bankstelle zukunftsfit machen. Mit einer Summe von 660.000 Euro wird die Großfiliale zum Kompetenzzentrum ausgebaut. Parkplätze, eine moderne SB-Zone und ein moderner Safe, der bei Kunden immer mehr gefragt sei, sollen errichtet werden, berichtet Weber.

Zu einem Vorzeigeprojekt will man das geplante Wohnobjekt in der Trewaldstraße im Ybbser Sport- und Freizeitviertel machen. Dort haben die künftigen Bauherrn das Areal eines alten Gasthauses und eine Tennisanlage gekauft. Die drei Tennisplätze werden nicht eliminiert, sondern nur verlegt, versichern die Raiffeisenmanager. Die in den Hang gebaute Anlage auf fünf Ebenen bietet neun Singlewohnungen zwischen 38 und 54 Quadratmetern, mehrheitlich mittelgroße Einheiten, aber auch vier große Wohnungen bis zu 110 m².