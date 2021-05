Sportboot begann nach Brand auf der Donau zu sinken

In Brand geraten ist am Sonntag ein Sportboot auf der Donau bei Tulln. Durch das Feuer begann das Boot zu sinken. Die Freiwillige Feuerwehr Tulln-Stadt rückte daher aus, um die zweiköpfige Besatzung zu retten und ihr Wasserfahrzeug zu bergen. Beim Eintreffen der beiden Feuerwehrboote war der Brand allerdings schon erloschen. Es trat jedoch weiterhin Wasser ein. Daher machten die Kameraden das beschädigte Boot zwischen den Feuerwehrbooten fest, und schleppten es in den Yachthafen. Dort wurde es aus dem Wasser geborgen.