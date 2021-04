Raiffeisen investiert in Regionszentrale

Amstetten. Die Raiffeisenbank Region Amstetten will ihren zentralen Standort absichern und ausbauen. Gemeinsam mit der Stadt Amstetten wurden zwei Millionen-Projekte präsentiert.

Erstens soll ein spektakuläres Kunden- und Servicezentrum neben der jetzigen Zentrale an der Wagmeisterstraße entstehen. Die Stadt hat der Bank den dortigen Gemeindeparkplatz mit knapp über 2.000Quadratmeter verkauft. Nicht sofort, aber in den nächsten fünf Jahren will Raiffeisen eine zweigeschoßige Tiefgarage mit 90 Stellplätzen und darauf in mehreren Etagen ein Kunden- und Servicecenter bauen, kündigten Bank-Direktor Andreas Weber und Obmann Hans Luger an. Im Erdgeschoß sei ein Kundenterminal mit 1.500 Quadratmetern geplant, auch Fremdbüros oder eine Gastronomie könnten möglich werden. Die Bank kalkuliert mit einer Investition von rund 15 Millionen Euro.