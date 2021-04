Impfen: Terminbuchung für alle ab 60 in NÖ ab Mittwoch möglich

Bereits 86.000 Anmeldungen sind laut Notruf NÖ bis Montag auf der Warteliste für kurzfristig frei werdende Dosen in den Landes-Impfzentren verzeichnet worden.

Am Mittwoch um 10 Uhr werden Buchungen zudem erstmals für alle ab 60 Jahren freigeschaltet. Einen Termin kann man online über www.impfung.at buchen. Es gebe ausreichend Termine für rund 70.000 Personen von 60 bis 64 Jahre, die noch nicht geimpft wurden oder einen Termin haben, hieß es.

"Impfen gibt Sicherheit und Hoffnung, es ist daher erfreulich, dass wir im größten Bundesland in dieser Woche bereits Termine für die 60- bis 64-Jährigen vergeben können. Natürlich können auch ältere Menschen, Hochrisikopersonen, Gesundheitspersonal und alle weiteren bisher Berechtigen nach wie vor Termine buchen", teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Warteliste geht nach Alter vor

Am heutigen Montag ging das erste der insgesamt 20 Landes-Impfzentren im VAZ St. Pölten in Betrieb. Die anderen sollen am Donnerstag folgen, mit Ausnahme von Baden, das einen Tag später startet.

Bleiben am Ende des Tages Impfdosen übrig - weil etwa jemand seinen Termin nicht wahrnehmen konnte und sich nicht abgemeldet hat (funktioniert online über den Link zur Buchungsbestätigung) oder das zu kurzfristig war - werden diese an Personen von der Warteliste verimpft.

Für das am Freitag gestartete Angebot können sich Interessierte mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich unabhängig vom Alter registrieren, die bei einem Anruf innerhalb von 30 Minuten in einem Landes-Impfzentren eintreffen können. Sollten dort gegen Ende der Öffnungszeiten - ab ca. 18 Uhr - noch Dosen übrig sein, weil etwa gebuchte Termine, werden Personen von der Warteliste kontaktiert. Gereiht wird dabei wie im Impfplan vorgesehen nach dem Alter, teilte Notruf NÖ mit.