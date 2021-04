Ein Schnapsbrenner als Trophäensammler

Titelsammler

Mit den Gin-Trophäen bei der Destillata wäre manch anderer Schnapsbrenner wohl im dauerhaften Siegestaumel. Nicht so der bescheidene Mostviertler. Dabei hat er zu Jahresbeginn schon einen Korb voller Medaillen und Titel geholt. Bei dem von Brennern aus 25 Nationen beschickten Bewerb „Craft Spirits Berlin“ heimste Hiebl 41 Auszeichnungen ein, davon 16 Goldene. Das brachte den Titel „Craft Distillery of the Year“, die „Rote Williams 2020“ wurde sogar zum besten Brand des Events gekürt. Fast nebenbei wurde „Georg Nr. 4“ als bester Whisky herausgekostet. Was bei Hiebl das Jahr 2014 in Erinnerung rief: Da wurde er auf der IWSC London Brennerweltmeister.