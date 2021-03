Der Edelbrenner mit dem Spirit ist Europas Bester

Mandarinen

„Ende März sind dort die Bio-Mandarinen mit dem besten Aroma, das man sich vorstellen kann, reif. Dann kommt meine Lieferung“, erzählt Hiebl. Schon seit vielen Jahren mischt er seine Maische nicht nur mit Mostviertler Birnen und Äpfeln an, sondern experimentiert auch mit exotischen Früchten aus aller Herren Länder. Gerade im Aufbereiten der Maischen liegt eines seiner Erfolgsgeheimnisse. Denn darüber hüllt er sich konsequent in Schweigen. Nur so viel: „Es wird nur feinstes Speiseobst verarbeitet“.

Oder gibt es für die fast unheimliche Erfolgsserie gar spirituelle Hilfe von oben? Der in Berlin als Spartensieger gekrönte Rosenblütenlikör (18 Prozent) wurde beispielsweise aus den Rosen des Stiftgartens in Seitenstetten gewonnen. Im dortigen Klosterladen sind Hiebls Brände ein Renner. Wegen der Corona-Krise wurden auch dort, so wie in der Gastronomie, wenig Brände verkauft. Auch für Hiebl schmerzliche Einbußen. Doch seine Produkte sind unverderblich und gewinnen mit dem Alter an Wert. So hat der Edelbrenner jedem seiner vier Söhne ein 110-Liter-Whisky-Fass „für die Zeit, wenn sie Männer sind“ eingelagert.