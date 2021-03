Innenleben der Innenstädte: Wie geht es den Zentren des Landes?

Auch in Baden ist die Leerstandsrate mit 5,6 Prozent vergleichsweise niedrig. Der Anteil von inhabergeführten Geschäfte des Einzelhandels ist hoch, die Anzahl an Filialen großer Handelsketten geringer als im Bundesschnitt: Der Filialisierungsgrad in Österreich beträgt 38,2 Prozent, in Baden 30,7 Prozent.

Achtung, Teufelskreis!

Ähnlich wie Baden zeichnet sich auch die Nachbarstadt Mödling vor allem durch ihre überwiegend traditionelle und beständige Handelsstruktur auf. Der Filialisierungsgrad zählt mit 23,1 Prozent zu den geringsten aller analysierten Verkaufszonen.