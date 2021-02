Wiener Neustadt ist „Betonhauptstadt“ Österreichs

Traut man den nackten Zahlen, dann gilt Wiener Neustadt als „Betonhauptstadt“ Österreichs. Mit einem extrem hohen Bodenverbrauch von 583 Quadratmetern verbauter Fläche pro Einwohner liegt die Bezirkshauptstadt im Österreich-Vergleich an erster Stelle – vor St. Pölten (576 ), Villach (482 ) und Klagenfurt (412 ).

Der gewaltige Bauboom, der sich in den vergangenen Jahren in Wiener Neustadt abgespielt hat, hat deutliche Spuren im Stadtbild hinterlassen. Laut den aktuellen Daten der Bauträgerdatenbank wurden auch 2020 nirgends mehr Wohneinheiten in Niederösterreich errichtet, als in der Stadt Wiener Neustadt. Mit fast 3.000 Einheiten, zwei Drittel davon von gemeinnützigen Bauträgern, ist die Stadt klare Nummer eins was die Bautätigkeit anbelangt.

Obwohl die Stadtgemeinde dem regen Wachstum und der damit verbundene Wertschöpfung nicht abgeneigt ist, musste die Politik 2019 erstmals die Reißleine ziehen. Straßen, die Kanalisation, Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen halten mit dem rasanten Wachstum nicht mehr mit. Im Jahr 2010 wurden 40.790 Hauptwohnsitze gezählt, acht Jahre später waren es 44.941 und 2020 bereits 45.823. Jährlich kommen bis zu 800 neue Bewohner dazu.