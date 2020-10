Hallmanns Immo-Projekt: Türme und Verkehr bewegen die Bürger

Seitdem Immobilien-Investor Klemens Hallmann die Pläne seines 200 Millionen Euro teuren Stadtquartiers in Wiener Neustadt ausgerollt hat, werden diese eifrigst debattiert. Das Publikumsinteresse ist jedenfalls groß. Im Schnitt haben in der vergangenen Woche 100 Besucher pro Tag die Infoschau über das neue Stadtviertel im alten Leiner-Möbelhaus besucht. Auf Schautafeln, einem riesigen Modell sowie in einem Video wurden die Eckdaten, das Verkehrskonzept, die architektonische Gestaltung sowie der Bauzeitplan für interessierte Bürger skizziert.

Hallmann hatte wie berichtet über seine Holding das Leiner-Areal im Herbst 2019 von René Benkos Signa-Gruppe erworben und mit seiner Tochtergesellschaft SÜBA AG sowie mit dem Büro Moser Architects ein für Wr. Neustadt einmaliges Konzept entwickelt.