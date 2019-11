Leiner-Areal: Wiener Neustadt wird 60 Meter hohen Turm verhindern

Bei der Hallmann-Gruppe will man die Gerüchte in keiner Weise kommentieren. „Nachdem die Immobilie erst vor wenigen Wochen erworben wurde, ist es zum heutigen Zeitpunkt noch viel zu früh, um Auskunft über ein zukünftiges Nutzungskonzept geben zu können.“

In Abstimmung mit der Stadt und den Behörden wolle man ein Projekt entwickeln, „das die höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllt und zu den Bedürfnissen der Menschen in Wiener Neustadt passt“. Dies erfordere im Vorfeld eine tiefgehende Evaluierung der örtlichen Gegebenheiten, die eine entsprechende Zeit beansprucht, so ein Sprecher.

Auch den Stadtverantwortlichen sind die Gerüchte nicht verborgen geblieben. ÖVP-Baustadtrat Franz Dinhobl dazu unverblümt: „Es wird sicher keinen Turm geben, egal ob 60 oder 80 Meter hoch. So ein Konzept passt nicht ins Stadtbild. Wir haben dort einen sensiblen Bereich.“ Unmittelbar neben dem Areal befinden sich die Katholische Kirche St. Jakob sowie das Kapuzinerkloster. Aus städtebaulicher Sicht werde einem Riesenkomplex daher ein Riegel vorgeschoben.