Immo-Milliardär kauft alten Leiner in Wiener Neustadt

Wie die NÖN berichtet, ist über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden. Abgewickelt wurde der Immobilien-Deal über die SÜBA AG, die wiederum eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Hallmann Holding International Investment GmbH ist. „Die SÜBA AG hat die Immobilie der ehemaligen Leiner-Filiale in der Bahngasse 17-21 in Wiener Neustadt erworben. Bezüglich der zukünftigen Nutzung des Gebäudes befindet man sich derzeit noch in der Projektevaluierungsphase“, heißt es vonseiten eines Unternehmenssprechers.

In einer Aussendung betont man, dass sich die Hallmann Holding der besonderen Bedeutung des Gebäudes für den Standort Wiener Neustadt bewusst ist. „Man arbeitet an einem Nutzungskonzept, das im Sinne der Stadt und ihrer Bewohner ist.“

Was das angesprochene Konzept betrifft, hat auch die Stadt Wiener Neustadt ein gehöriges Wörtchen mitzusprechen. Durch den ausufernden Wohnbau und der damit verbundenen Verkehrsproblematik hat Wiener Neustadt Anfang des Jahres die Reißleine gezogen. Mit einer vom Gemeinderat verhängten generellen Bausperre für alle Projekte mit mehr als zehn Wohneinheiten schiebt die Politik dem uneingeschränkten Wildwuchs beim großvolumigen Bau einen Riegel vor.