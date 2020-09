Wr. Neustadt: Immo-Milliardär Hallmann baut neues Stadtquartier

56 Prozent der Gebäudefläche ist für Wohnungen in der Größenordnung zwischen 25 und 85 Quadratmetern vorgesehen. Die restlichen 44 Prozent nimmt das öffentlich nutzbare Angebot ein. „Das vorliegende Projekt ist für die Stadt Wiener Neustadt gleich aus mehreren Gründen von immenser Bedeutung. Erstens zeigt es, wie innovative Stadtentwicklung in Zukunft ablaufen wird: Wir verdichten bereits versiegelte Flächen im Stadtkern und können dadurch Grünräume erhalten. Zweitens schaffen wir mit dem Quartier neuen Wohnraum in der Innenstadt und sorgen damit für erhöhte Frequenz, was wiederum direkt dem Handel zugutekommt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Mit dem neuen „Musischen Bildungszentrum“ will man das Platzproblem des völlig veralteten Schulstandortes in der Herzog Leopold-Straße lösen. Was die Höhe der beiden geplanten Wohntürme anbelangt, sei noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Vorschlag liege nun am Tisch. „Jetzt wird über die genaue Umsetzung diskutiert werden“, so Schneeberger.

Bürgerbeteiligung

In einem Bürgerbeteiligungsprozess hat die Öffentlichkeit von 5. bis 16. Oktober Zeit, auf dem Leiner-Areal Einblick in das Projekt zu nehmen. Durch den Einsatz von Fotovoltaik, Erdwärmesonden und Wärmepumpsysteme die Gebäudedecken als Wärme- und Kältespeicher nutzen und begrünte Fassaden und Dächer soll der CO2-Reduktion Rechnung getragen werden.

Ergänzt wird das „Green-Building-Konzept“ durch eine klimaschonende autofreie Zone. Neben der Tiefgarage sind E-Ladestationen, Fahrradstellplätze sowie Carsharing-Angebote und eine Bushaltestelle im Bildungscampusbereich vorgesehen, erklärt der Vorstand der SÜBA AG, Heinz Fletzberger.

Schülerideen sind gefragt

Barbara Meier, Model und Ehefrau von Klemens Hallmann, hat Wiener Neustädter Kinder und Schüler aufgerufen am Ideenwettbewerb zur Namensgebung des Stadtquartiers teilzunehmen. Den Gewinnern winken tolle Preise.

Die Projektpläne werden der Öffentlichkeit in der Zeit vom 5. bis zum 16. Oktober jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr bzw. Mittwoch von 15 Uhr bis 19 Uhr am Leiner-Areal präsentiert. Nach einem etwa einjährigen Widmungsverfahren und dem anschließenden Baubewilligungsprozess erwartet man sich nach einer dreijährigen Bauphase die Fertigstellung im Jahr 2025.