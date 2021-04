St. Pöltnerin verhilft mit Upcycling alten Möbeln zu neuem Glanz

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Packt man für einen Umzug sein gesamtes Hab und Gut in Kisten, kann so mancher verloren geglaubter Schatz wieder zum Vorschein kommen. Etwas ganz anderes entdeckte aber Julia Baumgartner, als sie vor zwei Jahre in ihre neue Wohnung zog: ihre Leidenschaft, alten Möbeln zu neuem Glanz zu verhelfen.

Einfach selbst gemacht

„Beim Einrichten merkte ich schnell, dass kein Standard-Möbelhaus etwas im Angebot hatte, das meinen Vorstellungen entsprach“, erzählt die St. Pöltnerin. „Deshalb entschied ich mich, meine Möbel einfach selbst zu gestalten.“