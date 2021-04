Auszeichnungen für die kreativsten Projekte Niederösterreichs

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im Rahmen einer Online-Preisverleihung an der New Design University in St. Pölten wurde am Montag der „Creative Business Award“ vergeben. Über 80 kreative Projekte aus ganz Niederösterreich wurden eingereicht und von einer Jury nach den Kriterien Kreativität/Originalität, Kundennutzen, Umsetzung und Qualität der Einreichung bewertet. Drei erste Plätze wurden mit je 3.000 Euro Preisgeld in drei Kategorien ausgezeichnet.

Taschen, Bücher und Kaffee-Schaum

Den ersten Preis in der Kategorie „Creative Students“ gewannen Ines Ledwinka und Katharina Meixner, Studentinnen des NDU BA-Studiengangs „Design, Handwerk & materielle Kultur“ mit ihrem Projekt „re:bag“. Die im Lasercutter zugeschnittene „re:bag“ ist eine Bauchtasche aus veganem Leder und wird ohne Naht mit gecutteten Verbindungsstücken einfach zusammengesteckt.