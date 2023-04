Radsport: in Rekordzeit von Vorarlberg ins Burgenland mit dem Rad

Saisonstart in Niederösterreich

„Heuer bin ich vom Verletzungs- und Krankheitsteufel verschont geblieben und fühle mich aktuell richtig gut. Ich freue mich schon riesig auf meine Projekte und Rennen“, so Kaider. Abgesehen vom Rekordversuch vom Westen in den Osten Österreichs will der 37-Jährige beim „Race Around Niederösterreich“ in die Saison starten.

Ende Juni steht dann noch das „Race Around Poland“ mit 3.600 Kilometern an. Vor dem Rennen in Polen habe er dieses Jahr „den größten Respekt“ und ergänzt: „Ich bin noch nie so weit mit dem Rad gefahren und hatte somit auch noch nie so lange mit Schlafentzug zu kämpfen.“ Ob dieses Jahr die WM-Titelverteidigung im 24-Stunden-Zeitfahren in den USA ansteht, ist noch offen.