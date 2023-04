Cheerleading-WM: „Die Konkurrenz weiß, dass wir gut sind“

Zwei Tage, sieben Stunden pro Tag, und das über mehrere Monate: Seit September trainieren die besten Cheerleader des Landes für die Weltmeisterschaft, die von 19. bis 21. April in Florida stattfindet. Monatlich wurden Camps organisiert, um ein gemeinsames Training der Teilnehmer aus allen Bundesländern zu bewerkstelligen.

Was in dieser Zeit erarbeitet wurde, präsentierten die Sportler und Sportlerinnen am Ostersonntag beim großen „Showcase“. 500 Fans kamen nach Wien, um sie dabei anzufeuern – und sorgten damit für einen ersten Vorgeschmack auf die Meisterschaftsatmosphäre. Acht Cheerleading-Nationalteams stellten ihre Routinen vor.

Mehrere Erfolge bereits verbucht

„Sagen zu können, dass alle unsere Teams gute Chancen auf Top-Platzierungen und Weltmeistertitel haben, erfüllt uns mit unbeschreiblichem Stolz“, so Petra Gruber, Vorstand ÖCCV sowie sportliche Leitung der Cheerleading-Nationalteams.

Ihr Können haben die Österreicher und Österreicherinnen schon mehrmals bei internationalen Bewerben bewiesen: Bei der WM 2019 holte man eine Medaille (Bronze in der Kategorie Junior All-Girl Advanced), drei Jahre später sicherte man sich in der Kategorie Senior All-Girl Elite sogar den Weltmeister-Titel.