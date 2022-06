NÖ: Zwölf Stunden im Radsattel für den guten Zweck

5.600 Höhenmeter, 275 Kilometer und zwölf Stunden Fahrtzeit – das sind die Parameter für die Strecke, die Radfahrerinnen und Radfahrer am 18. Juni ab 7 Uhr in Angriff nehmen. Damit unterstützt man die Kinder des St. Anna Kinderspitals, denn es sind an vier Stationen Spendenboxen aufgestellt.

Wie in den Vorjahren – das Event findet bereits zum dritten Mal statt – können die Teilnehmenden Startzeit und Anzahl der Runden selbst wählen. Entstanden ist die Idee während der Pandemie, denn einer der Organisatoren – Erwin Kazmirski – ist in dieser Zeit unzählige Runden vor seiner „Haustür“ gefahren. Die Strecke sei zwar herausfordernd gewesen, habe ihn aber immer mit einem „herrlichen Panoramablick zum Stift Göttweig und der Wachau“ belohnt, sagt der 53-Jährige. Daraus hat sich die Veranstaltung entwickelt.

Für das Vorhaben konnten auch bekannte Ultracycler gewonnen werden können, wie etwa Alexandra Meixner (6-fache Weltrekordhalterin), Philipp Kaider (2021 Streckenrekord RAA 1500) und Josef Aigner (2022 Weltrekord maximal viele Kilometer in einer Woche).