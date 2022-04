Pulverschnee und Sonnenstrahlen: Beste Bedingungen am Hochkar

„Skibetrieb am Hochkar heißt noch bis Ostermontag traumhafte Pistenverhältnisse für unsere Gäste, aber auch die Skilehrerausbildung mit 120 Teilnehmenden und viele Trainingsgruppen“, sagt Tourismus- und Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Zum Skifahren in den Osterferien müsse man nicht die weite Fahrt in westliche Bundesländer auf sich nehmen, rührt Danninger noch einmal die Werbetrommel.