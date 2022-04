Die derzeit warmen Tage wirken wie ein Turbo auf die Natur. Im Mostviertel richten sich die rund 300.000 mächtigen Birnbäume darauf ein, rund um Ostern in ihr Blütenkleid zu schlüpfen.

Die Mostobstbauern sind froh, dass kalte Nächte den Drang der Knospen bremsen. Je später die Vollblüte erfolgt, desto geringer ist die Gefahr von Frösten, die die Ernte schon im Frühling vernichten könnten.

Vorfreude

Nach zwei Pandemiejahren ist die Vorfreude auf das Blütenspektakel samt den folkloristischen und kulinarischen Events des „Mostfrühlings“ sehr groß. Am „Tag des Mostes“, dem 24. April, steigen große Frühschoppen und Kirtage. Mostheurige und Wirtshäuser in den 31 Mitgliedsgemeinden an der Moststraße bieten ihre Spezialitäten an, haben aber vielfach auch schon früher offen.

Touristisch gibt’s für die Gäste immer mehr digitale Hilfen: Über die Birnbaum-Webcam kann der Fortschritt der Baumblüte beobachtet werden. Ein QR-Code verrät die besten Ausflugsziele in der Umgebung. Auch einen Fotoworkshops und einen Digi-Guide zu den besten Fotoplätzen gibt es. Ebenso wie einen fein gefüllten Picknick-Korb, mit dem man in Gärten und zu besonderen Aussichtsplätzen entschwinden kann. www.mostviertel.at