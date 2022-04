Die Kultstätte Remise lebt in Versteigerungshalle weiter

Erst vor zwei Wochen hatte die Firma Mado auch das im Vorjahr geschlossene Szene- und Musiklokal Roadhaus beim Autobahnknoten Ybbs/ Donau wieder geöffnet. Dort – wie nun auch in „Die Remise Extended“ – setzt man auf Bewährtes. „Wir setzten die erfolgreiche Programm-Schiene ,Just the best’ für ein älteres, reiferes Publikum auch hier fort“, kündigt Hinterleitner an. Am 23. April steigt der erste Versuchsballon, dann wolle man über weitere Party-Nächte entscheiden.