Causa "Eigentum": FPÖ fordert U-Ausschuss

In der Causa rund um die insolvente Wohnbaugesellschaft „Das Eigentum“ fordert die FPÖ NÖ jetzt die Einsetzung eines U-Ausschusses. Wie berichtet wurde dem Unternehmen 2016 von der Landesbehörde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Dadurch wurden Sanktionszahlungen in der Höhe von 52 Millionen Euro an das Land fällig. Bis dato wurde jedoch nur 6,6 Millionen Euro überwiesen – und zwar in Form einer mündlich vereinbarten Ratenzahlung, die das Gesetz nicht vorsieht. Weiters wurde davon abgesehen, Zinsen von dem Unternehmen zu verlangen.

Dieses meldete 2021 Insolvenz an, wodurch es schwer wird, den Rest des Geldes einzutreiben.

„Ein U-Ausschuss wäre das richtige Instrument, um auszuleuchten, wer für dieses sich augenscheinlich abzeichnende Millionen-Desaster die Verantwortung trägt“, sagt FPÖ-Parteichef und Klubobmann Udo Landbauer.