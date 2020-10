Prozess: „Ich wurde von einem Rachewunsch geleitet“

Am Landesgericht in Korneuburg musste sich am Donnerstag ein 57-Jähriger wegen Mordes verantworten. 2015 soll er seine Mitbewohnerin erstochen haben. Schon zu Beginn der Verhandlung bekannte er sich schuldig.

Der Bluttat geht eine lange Geschichte voran. Der Angeklagte saß schon einmal in Ungarn zehn Jahre lang bis 2007 wegen Mordes an seiner Freundin im Gefängnis. Später ging er nach Österreich, um „ein neues Leben zu beginnen; auch, wenn das jetzt unglaubwürdig klingt“. Doch daraus wurde nichts.

Mit seiner Lebensgefährtin verdiente er sein Geld mit dem Verkaufen von Zeitungen. Auch als Straßenkehrer arbeitete er eine Zeit lang. Beide sprachen stark dem Alkohol zu, führte die Staatsanwaltschaft aus. Zusammen wohnten sie später mit einem weiteren Paar in einem Abrisshaus in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha). Eines Abends begannen die beiden im Rausch zu streiten und der Angeklagte erstach seine Lebensgefährtin mit einem Messer. Im April 2016 wurde er deshalb wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seither sitzt der Ungar in der Justizanstalt Stein ein.