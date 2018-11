Lebenslanger Häftling könnte Serienkiller sein

Der 54-jährige Ungar sitzt in der Justizanstalt Stein seine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes ab. Die Geschworenen haben ihn dazu verdonnert, nachdem er 2015 in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck/ Leitha) seine 46 Jahre alte Lebensgefährtin aus Eifersucht mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser erstach.

Nachdem das Abbruchhaus seinen Besitzer gewechselt hatte und die Unternehmerfamilie das Gebäude räumen wollte, stieß man vergangene Woche unter Müllbergen auf eine weitere Leiche. Kriminalisten hegen seither einen Verdacht: Bei dem Ungarn könnte es sich um einen Serienkiller handeln. Kriminelle Energie dafür steckt genug in ihm. Der als gefährlich eingestufte Mann hatte bereits 1997 in Ungarn seine damalige Freundin auf genau dieselbe Art und Weise ermordet.

Ist der Mensch, dessen Skelett im Himberger Haus gefunden wurde, also sein drittes Opfer? „Das ist natürlich bei der Vorgeschichte und den Umständen eine berechtigter Verdacht“, bringt es ein Mordermittler auf den Punkt. Um möglichst bald Gewissheit zu haben, werden derzeit beim nö. Landeskriminalamt alle Hebel in Bewegung gesetzt. „Leider ist die Spurenlage derzeit noch sehr dünn“, erklärt der Leiter des LKA, Omar Haijawi-Pirchner. Das wesentlichste Instrument für die Fahnder, die Obduktion, ist wegen Terminproblemen bei der Gerichtsmedizin immer noch ausständig.