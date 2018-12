Mordhaus Himberg: Leiche ist identifiziert

Im Fall des Mordhauses in Himberg (Bezirk Bruck/ Leitha) zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Ermittler des nö. Landeskriminalamtes haben die skelettierte Leiche identifiziert, die vor einigen Wochen unter Müllbergen in dem Gebäude gefunden wurde. Bei der Toten handelt es sich um eine bereits als vermisst gemeldete junge Frau aus dem früheren Ostblock. Bis dato konnte sie auf Grund der persönlichen Gegenstände identifiziert werden, in den kommenden Tagen soll jedoch der DNA-Abgleich vorliegen.

Derzeit gehen Mordermittler davon aus, dass die Frau ein weiteres Opfer des 54-jährigen Ungar sein könnte, der in dem Haus seine 46 Jahre alte Lebensgefährtin aus Eifersucht mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser erstach. Er wurde dafür 2015 zu einer lebenslangen Haft verurteilt.