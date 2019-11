Lebenslanger Häftling ist Serienkiller: Dritter Mord geklärt

Nach einem Jahr hat der Krimi um die skelettierte Leiche einer jungen Frau in Niederösterreich ein spektakuläres Ende genommen. Nachdem in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck/ Leitha) vergangenen Oktober die Überreste einer Slowakin gefunden wurden, gilt das Mordrätsel an der Frau seit Mittwoch als gelöst. Ein 55-jähriger Ungar, der 1997 in seiner Heimat bereits seine Freundin erstach und 2015 in Himberg die nächste Lebensgefährtin ermordete, hat laut seinem Geständnis auch das dritte Opfer auf dem Gewissen. Der zu lebenslanger Haft Verurteilte hat gegenüber den Mordermittlern des nö. Landeskriminalamtes bereits gestanden, auch die Lebensgefährtin seines Nebenbuhlers in dem Mordhaus in Himberg getötet und die Leiche versteckt zu haben. Wie Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg gegenüber dem KURIER bestätigt, handelt es sich beim Opfer um eine 1977 geborene Slowakin.