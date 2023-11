Prozess gegen US-Promi: Es geht um Kampfflieger "Made in Wr. Neustadt"

Unter großem Medieninteresse hat Donnerstagfrüh am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen einen weltberühmten US-Amerikaner und vier Mitangeklagte begonnen. Seine Schwester Betsy DeVos (65) war US-Bildungsministerin im Kabinett von Donald Trump. Erik Prince (54) selbst war Berater des ehemaligen amerikanischen Präsidenten mit besten Kontakten zu Staatsoberhäuptern rund um den Erdball.

Prince sowie vier anderen Männern im Umfeld des Wiener Neustädter Flugzeugausstatters Airborne Technologies sind angeklagt, weil sie harmlose Agrarflugzeuge illegal zu Kriegsfliegern umgebaut und zu Kampfzwecken in ein Krisengebiet in den Südsudan gebracht haben sollen. Der Strafantrag lautet auf Waffenschieberei, also Verstoß gegen das Kriegsmaterialgesetz.