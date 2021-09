Ausfuhr von Kriegsgerät? Neue Ermittlungen gegen Flugzeugfirma aus NÖ

Die Ermittlungen drehen sich unter anderem um zwei Flugzeuge, die für kriegerische Handlungen entsprechend aufgerüstet und umgebaut worden sein sollen. Der Flugzeugausstatter Airborne aus Wiener Neustadt verwandelt mit viel Know-how Flugzeuge und Hubschrauber in hochmoderne, fliegende Überwachungsmaschinen. Hochauflösende Kameras, Infrarot-Technologie, gepanzerte Cockpitscheiben und Tanks: Airborne baut handelsübliches Gerät so um, dass die Maschinen auch in Krisengebieten eingesetzt werden können. Auch Aufträge für die britische und deutsche Polizei wurden bereits durchgeführt.

Raketenwerfer und Maschinengewehre

Prince hielt vor 2017 stille Beteiligungen an Airborne. In dieser Zeit tauchte plötzlich eines der Flugzeuge mit schwerer Bewaffnung wie Raketenwerfern und Maschinengewehren in einem Kriegsgebiet in Afrika auf. Die Spur führte zu einer bulgarischen Firma, mit der Airborne Technologies intensiv zusammenarbeitete und auch auf der internationalen Pariser Flugzeugmesse 2017 eine umgebaute „Thrush“-Maschine ausstellte. Das Flugzeug wurde als Kampfmaschine mit allen möglichen Waffensystemen dem Fachpublikum präsentiert.