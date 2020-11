Protest gegen Projekt in Nachbarort: Streit um Naturwärme entfacht

Fast zehn Jahre ist es her, seit die EVN in Vösendorf ein Biomassekraftwerk errichten wollte. Der Protest war enorm, nach Jahren des Streits scheiterte das Projekt letztenendlich. Nun regt sich neuerlicher Protest im Ort. Und auch dieses Mal richtet er sich gegen Pläne der EVN. Denn die will nun das Vorhaben in der Nachbargemeinde Biedermannsdorf realisieren. Das wird auch zum Beziehungstest für die beiden ÖVP-Bürgermeister – und die Grünen.

„Der Standort ist mitten im Grünen, in den Feldern und unserem Naherholungsgebiet“, sagt Vösendorf Ortschef Hannes Koza (ÖVP) und erklärt damit, warum er, seine grüne Vizebürgermeisterin und viele Gemeindebürger die Kraftwerk-Pläne ablehnen. Dazu käme das Thema Verkehr, denn die Hackschnitzel für den Betrieb müssten ja mangels Anschluss an Bahn oder Autobahn per Lkw angeliefert werden.