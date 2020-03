Die Freude am Kochen näher bringen

Am vergangenen Sonntag gab es den Startschuss zu einem neuen Projekt der Festl’macher Mödling in Kooperation mit der Lebenshilfe. Kochen mit beeinträchtigten Menschen steht künftig einmal pro Monat am Sonntag auf der Tagesordnung.

Die Ursprünge für dieses Projekt liegen aber eigentlich schon im Jahr 2006 wie Gerald Pitsch, Bezirksstellenleiter-Stellvertreter des Roten Kreuzes in Mödling und Initiator des Projekts, erklärt: „Wir hatten damals ein Lokal und haben einmal pro Woche am Sonntag mit Behinderten gekocht. Wir haben damals schon mit der Lebenshilfe zusammengearbeitet, damit Menschen, die dort wohnen, die Freude am Kochen erfahren. Vor allem aber auch, dass sie sich selbst etwas kochen können, wenn sie zum Beispiel Freunde zu Besuch haben.“