Weil die Bürgerliste „Für Haag“ (FH) der Stadtführung Schlampereien bei der Abgabeneinhebung vorwirft, hängt der politische Haussegen in der Stadt wieder einmal schief. Zum größten Teil verjährte und damit uneinbringliche Kanalgebühren, sowie Grundsteuern im Ausmaß von 396.000 Euro sollen der Stadt entgangen sein. Für Zu- und Ausbauten oder auch Gebäude sollen in 58 Fällen nicht ordnungsgemäß Gebühren und Steuern vorgeschrieben worden sein, so die Listenmandatare.

Anlass für den aktuellen Disput sind Vorwürfe, die in der FH-Parteizeitung im April gemacht wurden. Damals wurde über die Fälle berichtet. „Es gab keine Reaktion aus dem Rathaus. Nichts wurde hinterfragt, man unterstützt uns nicht, obwohl es weitere Fälle geben dürfte“, nennt der FH-Obmann des Prüfungsausschusses Thomas Stockinger den Grund, warum die Vorwürfe nun in einem Medienbericht wieder aufgekocht wurden. Durch behauptete „pflichtwidrige“ Verschonung vor Grundsteuervorschreibungen durch die Stadtverwaltung wurden in den OÖ Nachrichten indirekt sogar Rechtsverfehlungen in den Raum gestellt. Bei den Aufsichtsbehörden oder der Justiz hat die Liste allerdings nichts angezeigt, bestätigt Sprecher Stockinger.

Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP) ist die „populistische Vorgangsweise völlig schleierhaft“. Strafrechtliche Verfehlungen weist er entschieden zurück. Gegenüber dem KURIER kündigt er Reaktionen an.