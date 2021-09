Da riecht´s nach Gras: Polizist mit feiner Nase entdeckte Plantage

Weil einem Polizisten in seiner Freizeit starker Cannabisgeruch aus einem Gebäude aufgefallen war, ist eine Indoorplantage in Hardegg (Bezirk Hollabrunn) aufgeflogen. Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch wurden 530 Pflanzen mit Blütenständen und 832 Gramm abgepacktes Cannabiskraut sichergestellt.

Zwei Ungarn im Alter von 39 und 40 Jahren wurden festgenommen. Beide wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.