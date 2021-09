Fix die letzte Welle: Staus am Wochenende

Richtung Adria werden noch einige Späturlauber unterwegs sein, die nicht an die Schulferien gebunden sind.

Wo es am Wochenende Staus geben könnte

Hauptbelastet werden nach Einschätzung des ÖAMTC folgende Strecken sein:

Verbindung Karawankentunnel - Walserberg über Karawanken Autobahn (A11)

Tauern Autobahn (A10) und West Autobahn (A1)

Staugefahr speziell in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) vor den Tunnelbereichen und im Bereich Salzburg/Süd -Walserberg

Brenner Autobahn (A13/A22) in Nord- und Südtirol

Verbindung von der Grenze bei Spielfeld Richtung Suben über Pyhrn Autobahn (A9) und Innkreis Autobahn (A8)

Fernpass-Strecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen

Zillertal (B169) talauswärts

An diesen Grenzen wird es zu Wartezeiten kommen

Laut ÖAMTC könnte es an folgenden Grenzübergängen zu teils langen Wartezeiten kommen:

Slowenien / Österreich: Karawankentunnel (A11) und Spielfeld (A9)

Ungarn / Österreich: Nickelsdorf (A4)

Österreich / Deutschland: Suben (A8), Walserberg (A1), Kufstein/Kiefersfelden (A12)

Großveranstaltung in Wien

Am Sonntag findet in Wien außerdem der Vienna City Marathon statt. Ab den Morgenstunden bis in den Nachmittag hinein sind viele Straßen vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Bereits am Samstag werden am späteren Nachmittag einige innerstädtische Straßen wegen Läufen gesperrt. All jenen, die in der näheren Umgebung der Laufstrecke wohnen und am Tag des Marathons ihr Auto benötigen, rät der ÖAMTC, ihr Fahrzeug bereits am Vortag in einer Garage oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken.